Tpi.it - Ucciso in un agguato a New York Brian Thompson, ceo di United Healthcare

Leggi su Tpi.it

Newil ceo diGiallo a Newdove il ceo di, è statoin undavanti all’ingresso dell’Hotel Hilton a Midtown Manhattan.L’uomo non soggiornava nell’albergo ma si trovava nella Grande Mela per partecipare a un conferenza di investitori. L’è avvenuto alle 7 di mattina di mercoledì 4 dicembre.Il killer, descritto come magro, un metro ottanta, vestito completamente di nero e con il volto coperto da una maschera da sci, ha atteso il dirigente sul marciapiede per poi colpirlo con diversi colpi di pistola, sparati sul petto e a distanza ravvicinata.è stato trasportato d’urgenza nell’ospedale più vicino ma è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle gravi ferite riportate.