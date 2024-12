Ilfattoquotidiano.it - Ucciso a colpi di pistola a New York l’amministratore delegato della United Healtcare Brian Thompson

di arma da fuocoamministratorecompagnia assicurativaHealthcare. L’omicidio è avvenuto fuori dall’Hotel Hilton di Manhattan a Newin cui l’uomo si stava recando per una conferenza con alcuni investitori.Gli investigatori hanno riferito alla CNN che l’assassino stava aspettando da molto tempo l’arrivo di, una volta giunto l’uomo gli avrebbe sparati molteplici volte al petto.è stato portato al Mount Sinai Hospital, dove i medici hanno constatato il decesso. L’assassino, che aveva il volto coperto da un passamontagna, è fuggito in un vicolo a West 55th Street ed è ancora ricercato. La polizia ha dichiarato che le indagini per catturare l’uomo e ricostruire la vicenda sono ancora in corsa me che probabilmente si tratta di una sparatoria mirata.