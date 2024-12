Studentessa ansiosa bocciata i genitori fanno ricorso Il Tar dà ragione alla scuola | L’ansia non giustifica i voti bassi

Leggi su Open.online

non. Con questa motivazione, il Tar della Lombardia ha respinto ildeidi unadi un liceo classico di Milano,al primo anno. Nonostante la delicata situazione personale della ragazza, alle prese con un disturbo d’ansia diagnosticato durante l’anno scolastico, i giudici hanno confermato la legittimità della bocciatura, ricordando che la sua finalità è educativa, non punitiva. La vicenda risale allo scorso anno, nel 2023, e ruota attorno al primo anno di liceo dell’alunna: un periodo iniziato bene, ma drasticamente peggiorato con l’emergere di difficoltà in quattro materie: greco, scienze, inglese e matematica. Ihanno raccontato di un «percorso scolastico brillante», bruscamente interrotto da uno stato d’ansia della ragazza che ha reso necessario ila un Piano Didattico Personalizzato (PDP), il documento con cui il consiglio di classe definisce un percorso educativo su misura per gli studenti con difficoltà di apprendimento.