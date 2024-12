Ilfattoquotidiano.it - Stellantis: la visita alla Maserati, le telefonate col governo e l’incontro coi sindacati. Ecco le mosse di Elkann che fanno sperare Urso

e visite, indizi e tracce. Ledi Johnnei suoi primi giorniguida del comitato direttivo che guiderànel passaggio da Carlos Tavares al prossimo amministratore delegatoil, in attesa da un anno e mezzo di una mossa del gruppo automobilistico che dia il là al rilancio della produzione in Italia. Il ministro Adolfoci spera molto e in questi giorni non ha nascosto un forte entusiasmo, come già accaduto in passato in maniera poi rivelatasi frettolosa. Di certo il presidente di, primo azionista attraverso Exor, sta facendo di tutto per alimentare le speranze di un esecutivo che sul rilancio del settore ha puntato forte da giugno 2023 uscendone finora con le ossa rotta.Adesso la data cerchiata in rosso sul calendario è il 17 dicembre, quando al Mimit si terrà il tavolo dell’automotive.