Metropolitanmagazine.it - Siria, quasi 50mila sfollati dall’inizio dell’escalation e almeno 44 morti

L’Ufficio delle Nazioni unite per il Coordinamento degli Affari umanitari (Ocha) ha dichiarato lunedì che dal 26 novembre oltre 48.500 persone sono state sfollate ine le infrastrutture chiave, tra cui ospedali, scuole e stazioni idriche, sono state danneggiate dall’escalation delle ostilità tra i ribellini e le forze governative. L’Ocha ha inoltre dichiarato che44 persone sono state uccise, tra cui 12 bambini.Secondo i caschi bianchini, un servizio di soccorso gestito dall’opposizione, tre civili sono stati uccisi a Idlib a seguito di un attacco su un ospedale lunedì. Hanno dichiarato che due attacchi aerei hanno colpito un gruppo di quattro ospedali e l’edificio della direzione sanitaria nella città di Idlib.Due persone nell’ospedale universitario di Idlib sono morte dopo che le loro macchine per l’ossigeno si sono spente in seguito agli attacchi, hanno detto gli ufficiali.