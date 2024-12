Ilfattoquotidiano.it - Si sveglia con un taglietto sulle labbra e dopo due giorni muore: “Si è svegliato con gli occhi gonfissimi e ha detto alla sua compagna ‘Sto morendo'”

“È iniziato tutto con un piccolo taglio sul labbro”. Danielle Sherer, zia di Lockie Seddon, racconta con la voce rotta dal dolore al Daily Mail l’improvvisa scomparsa del nipote 20enne, morto a causa di un’infezione da stafilococco aureo che si è diffusa rapidamente al cervello. Il giovane papà australiano lascia laClaire, incinta di 15 settimane, e i loro due figli, Mason e Jax.“La mattinaessersi accorto del, Lockie si èto febbricitante e con gli, e hasua'”, racconta la zia Danielle. La corsa in ospedale è stata immediata, ma nonostante gli sforzi dei medici, Lockie non si è più rito dal coma farmacologico. “Un giorno era sano, e il giornonon c’era più”, spiega la donna, ancora incredula. “Lo specialista in terapia intensiva hadi non aver mai visto un’infezione da stafilococco aureo comportarsi in questo modo”.