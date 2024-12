Ilgiorno.it - Scompenso cardiaco: diabete e malattie renali e polmonari aumentano le probabilità di un nuovo ricovero

Milano, 4 dicembre 2024 – Per la prima volta uno studio clinico getta luce sul legame trae patologie concomitanti non cardiache, come, dimostrando come queste aumentino il rischio di un secondoospedaliero nei pazienti scompensati e già ricoverati una prima volta. Secondo un'analisi condotta dall'Irccs MultiMedica e dall'Università Statale di Milano, pubblicata sullo European Journal of Internal Medicine, i pazienti dimessi dall'ospedale con diagnosi diaccompagnato da più di quattro comorbidità, rispetto a chi non ne ha alcuna, hanno un rischio doppio di re-, durante il quale trascorreranno in ospedale più del doppio dei giorni, e un rischio di mortalità per tutte le cause due volte superiore. L'insonnia è uno dei fattori cheil rischio di“Prima causa di” Oltre all'età, anche il genere è risultato una variabile in grado di influenzare la prognosi dei pazienti, con gli uomini che hanno un rischio di re-ospedalizzazione del 15% superiore rispetto alle donne.