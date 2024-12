Inter-news.it - Sabatini: «Marotta-Conte, chi ha ragione? Occhio alla terza!»

Leggi su Inter-news.it

Napoli e Inter sono le prime candidate a vincere lo Scudetto. Sandrodissente e su Radio Sportiva avverte su un altro pericolo parlando del dibattito Antonio-Giuseppe. PERICOLO – Tra Giuseppee AntonioSandroprende lavia: «Il Napoli ha le carte in regola per vincere il campionato,dice che il Napoli è favorito.invece lo smentisce. Si offendono Napoli e Inter,, se dico la mia, perché entrambe le società fanno polemica e dimenticano l’Atalanta. Nessuno nomina la squadra di Gasperini, io consiglio di stare estremamente attenti»., ma non solo. La Champions League dell’Inter secondoEUROPA – Concluso il discorso su, per il torneo al di fuori dei confiniinvece è più positivo: «La Champions League? Per me l’Inter ha grandi possibilità anche in Europa, è una squadra forte.