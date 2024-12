Ilfattoquotidiano.it - Reggio Calabria, importavano coca dalla Colombia: condanne per 236 anni nel processo Tre Croci. Tre anni e 5 mesi a Imperiale

Sono 236 glidi carcere inflitti dal gup dinel“Tre” nato da un’inchiesta della guardia di Finanza che nel 2022 ha portato all’arresto di 36 persone e al sequestro di 4 tonnellate diina che le cosche della provincia diriuscivano a far arrivare al porto di Gioia Tauro dove la ‘ndrangheta aveva a disposizione anche squadre di portuali infedeli e un dipendente dell’agenzia delle Dogane. Quello concluso è ilcelebrato con il rito abbreviato dove era imputato anche il campano Raffaele, oggi pentito ma fino a ieri era considerato uno dei più importanti broker internazionali diina.Godendo dei benefici previsti per i collaboratori di giustizia,è stato condannato a 3e 5di carcere. Per la Dda di, diretta dal procuratore Giuseppe Lombardo, l’imputato, conosciuto come il “boss dei Van Gogh”, avrebbe organizzato assieme ai calabresi l’importazione di oltre due delle quattro tonnellate di droga intercettate dalle fiamme gialle.