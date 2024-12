.com - Raf pubblica l’EP celebrativo, feat con Elodie, Levante, Giuliano Sangiorgi

Raf festeggia i suoi 40 anni di carriera con l’uscita di un nuovo EP, fuori oggi con duetti speciali, daRaf, uno degli artisti più amati e influenti del panorama musicale italiano, festeggia i suoi 40 anni di carriera con l’uscita di un nuovo EP: oggi mercoledì 4 dicembre esce Raf40: The Unreleased Duets (Sugar/Girotondo E.M.), disponibile su tutte le piattaforme digitali.Una raccolta preziosa che unisce i brani del padre dell’italo disco e del pop in Italia, rivisitati in chiave moderna grazie alla collaborazione con alcuni dei produttori e degli artisti più talentuosi della scena attuale: Bassi Maestro,, J-AX e. Un ponte tra passato e futuro, un tributo alla sua straordinaria carriera e al pubblico che lo ha accompagnato in questo lungo viaggio musicale.