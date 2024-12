Sport.quotidiano.net - Promozione. Massa Valpiana e Atletico. Ne resterà solo una

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ottavi di finale di Coppa Italia diper due formazioni maremmane. Oggi alle 14.30Maremma si affrontano per ottenere il pass per accedere alle migliori otto del torneo regionale che apre le porte poi alle finali nazionali. Sfida incerta e molto difficile da decifrare visto come le due squadre sono ottimamente allestite e stanno disputando entrambe un grande campionato. Ildi Madau è terzo in classifica, mentre la squadra allenata da Fabio Lorenzini (nella foto) è seconda in classifica all’inseguimento del Belvedere Grosseto. Oggi le due formazioni probabilmente risparmieranno qualche giocatore, utilizzando un po’ di turnover. Questo il programma degli ottavi di finale: Luco-Fiesole,Maremma, Chiantigiana-Alberoro 1977, Marginone 2000-Valdinievole Montecatini, Montelupo-Real Cerretese, San Giuliano-Lunigiana Pontremolese, San Miniato-Saline, Sansovino-Pontassieve.