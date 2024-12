.com - Promozione / Coppa Italia, vanno in semifinale Marina e S.Orso

Andata e ritorno il 5 e 19 marzo. La finalissima il 16 aprile 2025. Per le altre due semifinaliste si dovrà attendere i risultati che matureranno in serataVALLESINA, 4 dicembre 2024 – Quarti di finale dicon la sorpresa, ma non tanto, del successo dela Moie. (foto di primo piano lo 0-1 su rigore di Giovagnoli)IL PROGRAMMAMoie Vallesina –(2-2) – 2-3 – 15? Giovagnoli rigore, 38? Giovagnoli, 80? Catalani, 84? Nacciarriti rigore, 87? Pieralisi leggi nostro servizio., il Moie Vallesina perde in casa e viene eliminatoS.– Lunano (1-0) – 2-1 – 75? autorete Onyekwere (SO), 80? Lorenzoni (LU), 89? Lepore (SO) rigoreS.– Amadori, Montinaro, Della Calce, Frulla (5’st Morbidelli), Ferri, Sollazzi, Lepore, Palazzi, Giacomini (33’st Rosati), Mattioli, Tinti (5’st Tinti).