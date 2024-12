Thesocialpost.it - Potenza, partita di calcio dilettanti, spettatore colto da infarto: arbitro sale in tribuna e gli salva la vita

Leggi su Thesocialpost.it

Pietragalla () – Un episodio di straordinario coraggio e prontezza si è verificato domenica 1 dicembre durante ladiPietragalla-Viribus, valida per il campionato di Promozione della Basilicata. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, la gara è stata interrotta non per motivi sportivi, ma per un’emergenza medica sugli spalti: un uomo di 48 anni ha avuto un attacco di cuore. Il giovaneSaverio Candela, 23 anni, della sezione Aia di Moliterno, ha immediatamente fermato l’incontro. Ma il suo gesto non si è limitato a questo. Dopo aver interrotto il gioco, Candela si è recato sugli spalti, dove l’uomo aveva perso conoscenza, e ha chiesto subito l’ausilio di un defibrillatore.Leggi anche: Edoardo Bove resta in terapia intensiva: le novità sulle sue condizioniPrimo soccorso decisivoCon l’aiuto del medico della squadra di casa e di due volontari di Protezione Civile e Croce Rossa, Candela ha applicato le placche del defibrillatore sul corpo del malcapitato, riuscendo a rianimarlo.