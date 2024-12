Biccy.it - Outing a Lorenzo Spolverato: circolano foto con un uomo e rumor

Leggi su Biccy.it

Che il famoso segreto disiano due o tre messaggini scambiati su Instagram con Helena Prestes non ci crede nessuno, tanto che oggi i telespettatori del Grande Fratello hanno continuato a fare ipotesi di ogni tipo. Alfonso Signorini lunedì sera al GF ha mostrato un articolo di Tutto Uomini in cui si fa riferimento alsecondo il qualeavrebbe avuto un’amicizia con un guru della moda, ma il gieffino ha negato. Oggi lo stesso sito ha riportato un altrolanciato su Twitter, anche in questo caso si parla di unfatto a: “Lui diceva di essere bisessuale”.Tutto Uomini e Isa e Chia hanno pubblicato dei tweet che in queste ore sono diventati virali.I post in questione devono essere arrivati anche a Deianira Marzano, che su Instagram ha commentato: “Chestia con uno con una donna, per me non cambia nulla.