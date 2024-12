Romadailynews.it - Oroscopo di giovedì 5 dicembre 2024: previsioni segno per segno

Scopri cosa ti riservano le stelle per domani: amore, lavoro e benessere sotto la lente astrologica.L’dici guida attraverso le influenze planetarie per ognizodiacale, offrendo consigli su come affrontare la giornata. Ariete (21 marzo – 19 aprile)La Luna in armonia con Marte ti regala energia e determinazione. Sul lavoro, potresti chiudere un progetto importante. In amore, un gesto romantico potrebbe accendere la passione. Attenzione alla stanchezza serale.Toro (20 aprile – 20 maggio)Venere ti sostiene, rendendo la giornata perfetta per chiarire malintesi in coppia. Al lavoro, evita discussioni: meglio aspettare il momento giusto per esprimere la tua opinione. Salute in ripresa.Gemelli (21 maggio – 20 giugno)La tua mente brillante sarà il tuo asso nella manica sul lavoro.