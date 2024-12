Corrieretoscano.it - Operaio muore sul lavoro: travolto da una catasta di tronchi d’albero

sulda unadi.Undi 48 anni è morto mercoledì 4 dicembre a Fontaniva, Padova, nella frazione di San Giorgio in Brenta,da unadi grossiche avrebbe improvvisamente ceduto.Per l’uomo, originario della provincia di Lucca, dipendente di una ditta toscana, che in quel momento era intento a tagliare un altro tronco, non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte del personale medico del Suem 118.Sul luogo dell’incidente mortale sono intervenuti anche i carabinieri di Cittadella e lo Spisal di Camposampiero per i relativi accertamenti.Flai Cgil Toscana, Flai Cgil Lucca e Cgil Lucca: “Apprendiamo dalla stampa che stamani mattina undel settore forestale, residente a Capannori (Lu), è statoda unadimentre stava lavorando per conto di una ditta toscana a Fontaniva (Padova), ed ha perso la vita.