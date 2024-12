Ilrestodelcarlino.it - Operaio morto travolto dalla legna: tragedia nel Padovano

Padova, 4 dicembre 2024 – Incidente sul lavoro a San Giorgio in Brenta, frazione di Fontaniva (Padova): undi 48 anni èda una catasta di, mentre stava tagliando dei tronchi da un albero. È successo questa mattina, intorno alle 8.45. Un medico del Suem 118, ha tentato di rianimare l’uomo, dipendente di una ditta toscana. Non c’è stato nulla da fare: erasul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cittadella, insieme allo Spisal di Camposampiero. Secondo quanto riportato da una primissima ricostruzione, sembra che la catasta sia ceduta improvvisamente. La salma è già stata consegnata ai familiari. L’ennesimasul posto di lavoro: l’Inail ha riportato che solo nel primo semestre del 2024, le morti bianche sono state ben 469, in aumento del 4,2% rispetto al dato dello stesso periodo nel 2023.