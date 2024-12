New York Ceo colosso sanitario ucciso

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.05 Omicidio eccellente nel cuore di New. Il Ceo delassicurativoUnitedheathcare, Brian Thompson, è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco mentre si dirigeva a piedi verso l'hotel Hilton per partecipare a una conferenza. Il killer si è dileguato dirigendosi verso la Sixth Avenue.E' piuttosto evidente che si sia trattato di un agguato anche se è ignoto il movente. Thompson che aveva 50 anni è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale dove è morto poco dopo il ricovero.