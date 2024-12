Tg24.sky.it - Neonati sepolti a Parma, giudici: "Chiara Petrolini non voleva che venissero trovati"

"Estrema lucidità. Inusitata freddezza esecutiva. Sconcertante assenza di scrupoli o remore. Apparente mancanza di qualunque ripensamento, oltre che di sfrontatezza. Inaffidabilità totale nelle relazioni personali anche più intime. Eccezionali capacità sia di nascondimento dei propri misfatti sia di mistificazione e dissimulazione. Mancanza di partecipazione e di compassione". Sono le caratteristiche della condotta di, per il Riesame che ha disposto il carcere (non esecutivo fino alla Cassazione) per la 21enne, indagata dopo il ritrovamento di duemorti nel giardino. A darne notizia è la Procura di