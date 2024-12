Romadailynews.it - Natale Municipio XV, Torquati – Marchisio: “Dall’8 dicembre al 6 gennaio 15 eventi nei quartieri e biglietti gratis per cinema e teatro”

“Ilè alle porte e anche quest’anno siamo pronti con la programmazione culturale delXV.al 6, saranno quindici gliorganizzati dalle Associazioni culturali vincitrici del bando contributi tra concerti di pianoforte, spettacoli itineranti e di bolle di sapone, laboratori creativi e letture, rievocazione storica in costume.Con Musicopaideia, Associazione Culturale La Clessidra, Argilla Teatri, Gruppo Storico Romano, Il Codice dell’Arte e Imprenditori di Sogni, gli spettacoli, tutti gratuiti, si svolgeranno quest’anno tra i borghi di Isola Farnese e Cesano, allo Spazio Polifunzionale del Mercato di Via Riano, al piazzale di Ponte Milvio, in piazza Don Eulogio Carballido Diaz, a piazza Carli, Largo Sperlonga e Osteria Nuova.Non solo, novità assoluta del2024 saranno gli oltre 1.