Liberoquotidiano.it - Musumeci: "Mare protagonista in agenda governo, sicurezza patrimonio comune"

Roma, 3 dic. (Labitalia) - "Per la prima volta ildiventanell'di. Sulintervengono 11 ministeri, il che significa che molto spesso il braccio destro non sa quello che fa il braccio sinistro. La mancanza di una strategia chiara, nel passato, ha determinato una serie di vuoti burocratici assolutamente incompatibili con i tempi dell'imprenditore. Ora abbiamo fissato gli obiettivi, una ventina, nel piano deldopo aver ascoltato centinaia di autori pubblici e privati. E abbiamo stabilito il tavolo di coordinamento. Con il recente disegno di legge abbiamo rimosso alcuni ostacoli che si trascinavano da anni. Oggi ildiventa la straordinaria carta che non è stata mai giocata, pur avendola nel mazzo". Lo ha detto Nello, ministro per la protezione civile e per le politiche del, intervistato da Bruno Vespa all'assemblea generale Alis.