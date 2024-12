Ilfattoquotidiano.it - Mondiale per club, accordo con Dazn: tutte le partite saranno gratis. Le partecipanti, gli stadi e l’incognita premi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilper2025 prende forma. Domani, giovedì 5 dicembre, ci sarà a Miami il sorteggio per dividere le squadrealla manifestazione negli 8 gironi iniziali. La rassegna, alla sua prima edizione nel nuovo formato a 32 squadre, si giocherà nell’estate 2025 negli Stati Uniti. Oggi invece la Fifa ha annunciato l’per i diritti tv, acquistati da: per mesi la manifestazione è rimasta in bilico proprio per via dell’assenza di un’intesa con un broadcaster. La piattaforma trasmetteràlee si tratta di una mossa centrale per la sostenibilità delpotrà poi cedere in sublicenza i diritti per trasmettere i match in chiaro in tv. Poi, sono stati ufficializzati tre partner della rassegna: Hisense, colosso cinese degli elettrodomestici, AB InBev, leader nel mercato delle birre, e Bank of America.