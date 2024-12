Mistermovie.it - Mister Movie | Le Serie TV in Arrivo nel 2025 su Mediaset e Rai

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Ilsi prospetta un anno ricco di nuove produzioni televisive italiane, pronte a intrattenere il pubblico su Rai econ una varietà diper tutti i gusti. Ogni mese saranno tante le fiction in partenza, con storie avvincenti, personaggi memorabili e trame che spaziano dal dramma alla commedia. Ecco una panoramica delle uscite più attese, con le date di messa in onda per rimanere sempre aggiornati.Gennaio: Un Inizio Colmo di AttesaIl nuovo anno si apre con importanti ritorni e debutti interessanti. La Rai inaugura gennaio con il biopic Leopardi – Il poeta dell’infinito, in onda martedì 7 gennaio, seguito dalla nuova stagione di Un Passo Dal Cielo (stagione 8), che andrà in onda il 9 gennaio. Tra gli altri appuntamenti da non perdere ci sono la terza stagione di Mina Settembre (domenica 12 gennaio) e il debutto dellaIl conte di Montecristo (lunedì 13 gennaio).