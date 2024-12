Dailymilan.it - Milan, Ariedo Braida: ecco chi mi ricorda Christian Pulisic!

L'ex direttore sportivo del Milan ha elogiato Christian Pulisic paragonandolo a due campioni rossoneri del passato: ecco chi mi ricorda. I giocatori: Quando punta vedo qualcosa di Pato e quando ondeggia mi ricorda un po' Donadoni. L'ex direttore sportivo rossonero, che ha lavorato con Adriano Galliani, analizza le qualità di Pulisic. Il dirigente ha paragonato le caratteristiche tecniche di Capitan America a quelle di due grandi campioni che hanno lasciato un segno nella storia del Milan: Alexandre Pato e Roberto Donadoni! Braida ha espresso il suo parere in occasione della festa rossonera "Flames and fear" svoltasi nella cornice di Arena Piola, in zona Città Studi a Milano. Pulisic: in lui rivedo qualcosa di Pato.