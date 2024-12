Meloni e Orbán preparano l’era Trump | Pace giusta in Ucraina E sui migranti avanti col modello Albania – Il video

Leggi su Open.online

Faccia a faccia a Palazzo Chigi oggi tra la premier italiana Giorgiae quello ungherese Viktor, che guida sino alla fine del 2024 anche il Consiglio Ue. I due leader della destra sovranista sono stati a colloquio per circa un’ora e mezza. Sul tavolo, secondo quanto fa sapere Palazzo Chigi, soprattutto i nodi della politica internazionale. «Hanno discusso della situazione in Medio Oriente, del loro sostegno a unae duratura inbasata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, e del loro impegno per la ricostruzione in vista della prossima Ukraine Recovery Conference che sarà ospitata dall’Italia nel luglio 2025». Sulla guerra tra Russia e, per la verità,hanno tenuto negli ultimi due anni posizioni ben diverse: forte sostegno a Kiev da Roma, timido e ambiguo da Budapest, che ha sempre sostenuto la necessità di dialogare con Mosca.