M5s, l'identità del partito si era già squagliata passando dalla Lega al Pd

È bastata la macchina funebre per materializzare la commedia grillina. Un carro funebre, un comico che lo guida accusando il suo avversario senza mai chiamarlo per nome come un tempo il Beppe era solito fare con ben altri avversari. Oggi però la sfida si gioca dentro casa, contro Conte il “Mago di Oz”. Potevano essere una coppia divertente come Vianello e Tognazzi becchini in Una domenica bestiale, e invece diventa Weekend col morto in attesa delle votazioni dei prossimi giorni. Si presenta alla guida della macchina per celebrare il funerale del Movimento ormaipolitico e nel contempo per annunciare un battesimo, una nuova idea che però già odora di vecchio. Poteva limitarsi alla sola scena di lui che guidava il carro funebre, che guardava in camera sornione per poi uscire dall'inquadratura senza proferire parola perché davvero non c'è più nulla da aggiungere.