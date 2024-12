Gossipnews.tv - Lulù Selassie Finisce a Processo: Denunciata da Manuel Bortuzzo!

Selassiè affronta fortissime accuse contro. Scopri i retroscena inquietanti e gli episodi sotto. Ecco che cosa è successo!La storia traSelassiè, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 6, si è trasformata in un incubo. Dopo la fine della relazione, durata poche settimane al di fuori della casa televisiva, il nuotatore ha denunciato l’ex compagna per stalking, dando il via a una vicenda legale dai contorni drammatici.ha raccontato di essere stato vittima di una vera ossessione. La denuncia parla di pedinamenti, minacce e persino violenze fisiche. Uno degli episodi più gravi sarebbe accaduto in Portogallo, dovesi sarebbe introdotta nella camera d’albergo dell’ex fidanzato, arrivando a colpirlo con degli schiaffi.Le indagini hanno portato alla decisione dei giudici di imporre a Selassiè il divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico.