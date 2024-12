Lanotiziagiornale.it - L’ultimo show di Grillo dal carro funebre: “Il Movimento è morto”. La replica di Conte: “Non ci facciamo calpestare da nessuno”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

“La buona notizia è cheè tornato a far ridere, finalmente ha ritrovato la sua verve, la sua creatività, e siamo tuttinti. Certo, se l’avesse ritrovata per dare una mano al5 stelle, ne saremmo stati più felici. Chi mancava in tutto questo? Voi attivisti.”. Così, in un video su Facebook, la senatrice Alessandra Maiorino risponde a Beppe. Che solo pochi minuti prima aveva postato il suo attesissimo (soprattutto dai media) messaggio belligerante sul web.L’attacco aal volante delIl cofondatore e garante delsi fa immortalare alla guida di un, dal quale parla con il suo solito linguaggio criptico. Lancia i suoi j’accuse contro Giuseppe, ribattezzato “Il Mago di Oz”, il quale, con la tattica di “non farsi mai trovare”, ha usato “la carta vincente per disintegrare ilnella sua identità”, trasformandolo “in un partitino progressista”, con “giochini e giochini” sulle alleanze, “che neanche la Democrazia Cristiana di vent’anni fa”.