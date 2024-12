Cultweb.it - Lo strano caso del babbuino ferroviere: la storia di Railway Jack (e del suo vero lavoro) è favolosa

Non ha mai fatto errori,e per nove anni è stato uno dei più apprezzati dipendenti della stazione ferroviaria di Uitenhage, in Sudafrica. Segni particolari? Era undi razza chacma. La suacomincia sul finire nel 1877, quando James “Jumper” Wide, unnoto per la sua abilità nel saltare tra i vagoni in movimento, subì un grave incidente, perdendo entrambe le gambe. Nonostante le difficoltà, costruì un carrello di legno per muoversi e continuò a lavorare. Fino a quando non conobbe, undi razza chacma, in un mercato locale.James rimase colpito dall’intelligenza dell’animale, che, in quel momento, stava guidando un carro trainato da buoi. Decise così di acquistarlo e di trasformarlo in un assistente. Inizialmente,aiutava James spingendo il suo carrello verso la stazione, ma presto dimostrò capacità sorprendenti.