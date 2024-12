Lanazione.it - Lerici si prepara al Natale con tanti appuntamenti dedicati a più piccoli

Leggi su Lanazione.it

, 3 dicembre 2024 - Molti glidel periodo natalizio aai più, veri protagonisti di questo momento dell’anno e veri credenti nella magia del. Si parte questo sabato 7 dicembre con il laboratorio in biblioteca Doria 'Ho visto un elfo in biblioteca' curato da Enrica Pizzicori e dedicato ai bambini da 6 a 10 anni. La domenica 8 invece i bambini saranno accolti nel palazzo comunale per il laboratorio organizzato da Abygaille 'Christmas': dalle 10 alle 16.30, area Lego, laboratori creativi e set fotografici intratterranno ifino all’appuntamento più magico della giornata: l’accensione delle luminarie. Le luci invaderanno i borghi e la costa con effetti luminosi in cui immergersi per assaporare la magia del. Alle 17, in piazza Garibaldi la performance del Jubilation Gospel Choir in concomitanza con l’accensione.