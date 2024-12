.com - Lavoro: Amplia (società Gruppo Autostrade), traguardo dei duemila dipendenti. Molte assunzioni a Firenze e Barberino

Leggi su .com

Con l’ingresso di circa mille nuove risorse, in larga parte giovani,Infrastructures,delper l’Italia, tocca ildei, affermandosi sempre più sul mercato italiano come operatore integrato di soluzioni e competenze nel settore delle costruzioni.di queste nuovesono state fatte fradi Mugello, dove ci sono cantieri attivi di, soprattutto per il completamento delle terze corsie dell'A1L'articolo),deiproviene daPost.