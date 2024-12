Sport.quotidiano.net - La giornata particolare di 16mila tifosi. Cori e non solo. Maglie speciali e gli striscioni

Salire i gradoni del Franchi questa sera sarà un po’ diverso. Da una parte la voglia di mettersi alle spalle un paio di giorni da incubo, dall’altra quella di continuare a omaggiare Edoardo Bove e la Fiorentina. Il centrocampista viola sta meglio, seguirà la gara in televisione. Ha spinto i compagni a tornare subito in campo dopo il malore che lo ha colto domenica sera contro l’Inter. Il peggio è passato. Ricordo fresco, nella testa della squadra e del pubblico. In tanti di quelli che erano sugli spalti domenica sera torneranno al proprio posto. Il gelo calato sul Franchi tre giorni fa è difficile da dimenticare. Al momento sono circa 16.000 gli spettatori attesi, alla fine ce ne potrà essere qualche centinaio in più. La quota però sarà grossomodo questa. Da Empoli gli ultras hanno comunicato da giorni che diserteranno la trasferta a causa dei pochi posti a disposizione nel settore ospiti che avrebbero imposto delle scelte.