Sport.quotidiano.net - La giornata della squadra. Videocall e allenamento. Poi a Careggi da Bove. Tutti uniti per vincerla

Il fiume d’amore nei confronti di Edoardonon s’è fermato nemmeno ieri, giorno nel quale il centrocampistaFiorentina si è sottoposto ad altri approfondimenti clinici che stabiliranno se tra oggi e domani il giocatore potrà passare dal reparto di terapia intensiva, dove si trova ricoverato da domenica, a quello di cardiologia. Il primo passo verso il ritorno a casa e alla normalità, in attesa di conoscere la risposta alla domanda che tanto il calciatore quanto Firenze si stanno ormai ponendo da ore: ovvero se e quando Edo potrà a tornare a giocare. Poco importa adesso, visto che ciò che conta davvero è che il mediano sia fuori pericolo dopo la probabile aritmia ventricolare con "torsione di punta" che lo ha messo ko (questa, al momento, l’ipotesi più accreditata come causa del malore avuto in campo).