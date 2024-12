Lanazione.it - La Galli vuole l’A1. Garcia: "Morale alto"

Leggi su Lanazione.it

"Vedrà che quest’anno ci divertiremo", ci disse durante il basket mercato il patron della, Salvatore Argirò. Eglitornare in A1. Ed oggi i risultati su tutto gli danno ragione. La buona volontà è adesso quella di entrare nelle prime quattro a fine girone d’andata per la finali della Coppa Italia 2025.I risultati illuminano: 9 vittorie consecutive, imbattibilità, primato solitario, 525 punti subiti, realizzati 717. Nello scorso torneo, la squadra, sempre sotto la guida dell’ottimo Josè Ignacio Fernandez, restò imbattuta per le prime 13 gare, poi il grave infortunio della pivot Lopez, e di altri gravissimi per varie giocatrici , posero fine all’imbattibilità. Nonostante queste avversitàriuscì a portare in fanale la. E per questo ha ricevuto l’Oscar del migliore allenatore della serie A.