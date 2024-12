Thesocialpost.it - Jannik Sinner, confessione sorprendente: “Nel 2024 ho fatto solo un grande errore”

Ildiè stato un anno straordinario, caratterizzato da trionfi importanti come due titoli Slam, la conquista del numero uno nel ranking ATP, la vittoria alle ATP Finals e una nuova Coppa Davis. Ma, il campione italiano non si è limitato a celebrare i successi, ha anche avuto modo di riflettere sulle sue sfide personali e sugli errori commessi durante l’anno. In una lunga intervista a Esquire,hauna, rivelando che, nonostante i risultati straordinari, c’è qualcosa che avrebbe voluto fare diversamente.“Essere il numero uno non significa tutto”ha spiegato che il suo obiettivo non è mai stato essere il migliore, ma piuttosto essere una persona migliore. La sua riflessione si è concentrata sul valore delle relazioni umane e sulla fiducia che si può costruire con le persone che ci circondano.