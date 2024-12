Feedpress.me - In Ferrari spunta un altro... Leclerc: gareggerà insieme al fratello nelle libere di Abu Dhabi. Sfuma il sogno del calabrese Fuoco

Il Gran Premio di Abusarà particolarmente speciale per due piloti della Scuderia: in primis Carlos Sainz , che sarà alla sua ultima gara con la squadra prima del suo passaggio alla Williams (che inizierà già martedì nella sessione di test post-campionato). Per lo spagnolo c'è dunque una ragione di più per chiudere in grande stile un'avventura durata lo spazio di quattro stagioni.