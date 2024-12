Ilfogliettone.it - Impeachment e scenari futuri in Corea del Sud: elezioni o ritorno alle funzioni presidenziali?

Quale sarà lo sbocco della crisi politica sudna, iniziata ieri sera con la proclamazione della legge marziale e proseguita nella notte con la revoca del provvedimento, dopo che l'Assemblea nazionale ha votato in questo senso? Il colpo di mano fallito del presidente Yoon Suk-yeol porta a diversi, che nelle prossime settimane si concretizzeranno probabilmente in passaggi importanti e, forse, traumatici. Il Partito democratico d'opposizione, che è maggioranza nel parlamento, stamani ha dato a Yoon 48 ore per dimettersi o affrontare l`.I partiti di opposizione hanno già presentato una mozione dioggi, dando ai membri dell'Assemblea nazionale un periodo tra 24 e 72 ore per votare sull', altrimenti si dovrà procedere con un'indagine tramite il Comitato legislativo e giudiziario.