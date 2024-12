Iltempo.it - Il Papa snobba San Giovanni, è giallo sui lavori

Sarà monsignor Baldo Reina, vicario diFrancesco per la diocesi di Roma, ad aprire la Porta Santa della Basilica di Sanin Laterano il 29 dicembre. Questo sabato Reina sarà creato cardinale dal Pontefice. «Vi invito a partecipare con fede all'apertura della Porta Santa che avrò la gioia e l'onore di spalancare, a nome del Santo Padre, nella nostra cattedrale di Sanin Laterano, domenica 29 dicembre, Festa della Santa Famiglia, alle ore 10 - ha annunciato Reina con una lettera alla diocesi - Questa porta è simbolo di Cristo stesso, che ha detto di sé: io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvo». Questa simbologia, spiega monsignor Reina, «è stata usata per la prima volta proprio nella nostra cattedrale nell'Anno santo 1423». La Porta Santa di San Pietro invece sarà aperta il 24 dicembre, quelle di Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura il 1° e 5 gennaio.