Il Napoli in Coppa Italia si affida al tandem Simeone-Raspadori

Tempo di lettura: 2 minutiUn attacco nuovo di zecca conal centro eche parte alle sue spalle nella posizione di trequartista, per poi fare colpire assieme in area. E’ questa l’opzione che il tecnico del, Antonio Conte, vuole vedere alla prova domani, nell’ottavo di finale contro la Lazio in programma all’Olimpico. Il tecnico azzurro vuole risposte dalla panchina, in particolare da quei giocatori che hanno avuto fin qui poco spazio e ai quali si chiedono garanzie all’altezza dei titolari che hanno fin qui trascinato gli azzurri al primo posto in classifica. Contro i biancocelesti Conte vuole soprattutto risposte forti in attacco, cercando anche un nuovo, che sappia segnare di più dopo i due successi risicati, per 1-0, ottenuti contro Roma e Torino.dovrà contenere l’avvio dell’attacco avversario, dialogando bene col centrocampo, mentrecerca il secondo gol della stagione dopo quello segnato alla seconda giornata contro il Bologna.