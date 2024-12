Panorama.it - I 30 migliori album italiani del 2024

Com'è ben noto, oggi le major sono sempre meno interessate all'"fisico", se non nelle fruttuose ristampe deluxe deglidegli anni d'oro del rock, e sempre più ai singoli, il cui successo è determinato soprattutto dal numero degli stream digitali, prima ancora che dai passaggi radiofonici. Numeri che, pur nella loro eterogeneità, sono fondamentali per le certificazioni d’oro e di platino, che spesso sono il presupposto per concerti sempre più grandi, nei palasport o addirittura negli stadi, l’unica attività davvero redditizia per gli artisti. Per fortuna, anche nel, non sono mancatidi qualità: il pop cantautorale, sempre più maturo e consapevole, di Cesare Cremonini in Alaska Baby, il rock psichedelico e progressivo del power trio The Winstons in Third e il neapolitan funk orchestrale dei Fitness Forever in Amore e Salute sono i progetti che ci sono piaciuti di più negli ultimi mesi.