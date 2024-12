Ilfattoquotidiano.it - “Ho usato troppo botox negli anni, ma adesso quando provo a sorridere mi fa malissimo. Ho bisogno di aiuto”: lo sfogo della cantante Meghan Trainor

nel suo podcast, “Workin’ On It with& Ryan”, ha fatto una rivelazione senza alcun problema e condividendo la sua esperienza con tutte le donne in ascolto. “Ho fattoin questi– ha affermato – e questo ha creato un problemasorrido. Infattisuccede mi fa. Ho discusso con mio fratello Ryan e mio marito Daryl Sabara di come il filler sul labbro superiore sia anche parte del motivo per cui non riesce a”.E poi l’ammissione: “Hodi. Ho sbagliato. Ho fatto il, tipo, una manciata di volte. Solo sulla fronte. Qualcuno mi ha convinto ad applicare il filler sulle mie piccole labbra, ma è stato un fallimento per il mio sorriso. Mi fa sempre malead accennare il sorriso”.Maavrò finito con la chirurgia? Niente affatto: “Mi sto rifacendo il seno.