Quotidiano.net - Guerra del fentanyl, sequestrati a Sinaloa 1.500 chili della droga che fa strage in America

Leggi su Quotidiano.net

Messico, 4 dicembre 2024 – Confiscati martedì a1.500di pillole di. Il caposicurezza del presidente Claudia Sheinbaum, ha annunciato che al sequestroè seguito anche l'arresto di due uomini e la confisca delle armi da fuoco da questi detenute. Come riporta El País, il segretario Harfuch ha osservato che “queste azioni acontinueranno finché la violenza non diminuirà”. Lo Stato, in particolare la capitale Culiacán, dal 9 settembre scorso si trova in situazione di “stallo”, nel mezzo di unainterna tra le due fazioni più potenti del cartello di, che lottano per il controllo dell'organizzazione criminale dopo che il suo ‘vecchio capo’ Ismael El Mayo Zambada, è stato arrestato a fine luglio scorso. Le due fazioni schierate vedono da una parte I Chapitos, figli dell'ex leader Joaquín El Chapo Guzmán Loera (oggi condannato all'ergastolo negli Stati Uniti) e dall’altra i fedeli di Zambada.