Grande Fratello gli inquilini scoprono cosa sta accadendo al reality | la reazione

, gli ascolti calano: i gieffini in Casastaal programma televisivo. Ladegli, il programma televisivo sta subendo innumerevoli cambiamenti. Nella puntata andata in onda lunedì sera hanno varcato la porta rossa sei nuovi. Ilshow condotto da Alfonso Signorini tornerà su Canale 5 questo sabato dove non mancheranno inedite sorprese e novità ai concorrenti in gara. Tra un confronto, uno scontro ed un chiarimento, i gieffini sono sempre più esposti e stanno continuando a viversi la loro intensa ed emozionante esperienza all’interno della Casa. Gli ingressi in Casa potrebbero non essere finiti, ed infatti gli autori, stando a quanto riportano Davide Maggio e TvBlog avrebbero puntato gli occhi su due ex gieffine.