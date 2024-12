Firenze-Talmassons oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per l’undicesima giornata di andata diA1di. Le toscane di coach Simone Bendandi, dopo la sconfitta incassata a Busto Arsizio, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per tornare al successo e avvicinarsi così alla top-8 che vale la qualificazione alla Coppa Italia. La squadra di Leonardo Barbieri, reduce dalla sconfitta interna nello scontro-salvezza contro Cuneo, va a caccia di una grande prestazione per rilanciarsi. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 4 dicembre al Palazzo Wanny di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Il Bisontee CdaFvg della massimadel campionato italiano.