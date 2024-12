Lanazione.it - Firenze, arriva Olly in concerto al Teatro Cartiere Carrara

, 3 dicembre 2024 - Tutto esaurito per. Il cantautore genovese approda giovedì 5 dicembre alper un attesissimonell’ambito del “Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour”, a poche settimane dall’uscita del nuovo album “Tutta Vita”. Prodotto da JVLI, “Tutta Vita” (Epic Records/Sony Music Italy) è un disco collettivo che parte dal cantautore per raccontare il “noi” che lo circonda, si allarga alla sua generazione ea tutti. Un album “che racconta i nostri ultimi due anni di noi”, come sottolinea il cantautore, intendendo come queste 12 tracce raccontino le sue esperienze personali insieme a quelle dei suoi amici, fino ad allargarsi alle persone che, a vario titolo, sono entrate nella sua vita fino a comprendere una intera generazione. Edalla quotidianità dianche il titolo dato al disco: “Tutta vita è quell’espressione che si usa quando qualcosa va storto, ma comunque ci si rialza e si va avanti; è un segno di positività, una frase che ci diciamo tra amici e che rappresenta il mio, il nostro, modo di affrontare la vita”.