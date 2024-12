Tpi.it - Fedez contro Beppe Sala: “Contribuire alla sicurezza di Milano è il tuo lavoro, non il mio”

Duro botta e risposta trae il sindaco di. Tutto ha avuto inizio da un freestyle in cui il rapper accusava il primo cittadino di non fare abbastanza per garantire ladei cittadini milanesi. La battuta non è piaciuta a, che ha replicato gelido. E a sua voltaha nuovamente puntato il ditoil sindaco.Ospite martedì sera di Real Talk, format dedicato al rap italiano,si è esibito in un freestyle che recitava: “brucia, uno stupro ogni venti ore., un influencer con la fascia tricolore. La politica richiede, il giornalismo provvede. Priorità di ‘sto Paese: farsi i cazzi di”.Interpellato sull’attacco del rapper, il sindacoha risposto così a margine della presentazione del programma espositivo meneghino del 2025: “Non so cosa dire, non mi sembrava cheavesse contribuitomilanese, se vogliamo dirla tutta.