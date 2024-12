Oasport.it - F1, Arthur Leclerc correrà con Ferrari: la coppia di fratelli è un record per il Mondiale. Definito il debutto

sarà al volante delladurante le prove libere 1 del GP di Abu Dhabi, ultima tappa delF1 che andrà in scena nel weekend del 6-8 sul circuito degli Emirati Arabi Uniti. Il monegasco prenderà il posto dello spagnolo Carlos Sainz (che poi sarà regolarmente a bordo della Rossa per il resto del fine settimana) e affiancherà così il fratello maggiore Charles durante questa sessione. Per la prima volta nella storia della massima categoria automobilistica duesaranno contemporaneamente in pista per lo stesso team.Il 24enne, già da tempo membro della Scuderia di Maranello nel ruolo di pilota di sviluppo, è stato selezionato al posto di Ollie Bearman, il quale ha perso il suo status di rookie dopo aver disputato tre Gran Premi in Formula Uno, il numero massimo previsto dal regolamento per non perdere i diritti collegati a questa ragione (con laa Jeddah, con la Haas a Baku e a San Paolo).