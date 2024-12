Lanazione.it - Esplode una bombola di gas, due feriti a Monteriggioni

(Siena), 4 dicembre 2024 – Paura a. Nel pomeriggio, intorno alle ore 17, è esplosa unadi gas in una casa nella strada del Certino. In seguito all’esplosione, due persone, una donna di 69 anni e un uomo di 31, sono rimaste ferite. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti il prima possibile i sanitari del 118 che hanno trasportato i due al Policlinico Le Scotte di Siena. Hanno riportato ferite, giudicate per fortuna non gravi. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Campostaggia, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena, l’ambulanza della Misericordia di Poggibonsi, i vigili del fuoco e anche le forze dell’ordine.