Elezioni per i sestieri Gigi De Santis tenta il bis | | Tanto lavoro in 5 anni

Cresce l’attesa per lequintanare del 15 dicembre e a Porta Romana il caposestiere uscente,De, andrà a caccia del bis, consapevole di aver lavorato bene in questi cinque. Il presidente spiega così la sua scelta di ricandidarsi. "Tra le ragioni ci sono i traguardi raggiunti dal sestiere in questi cinquegrazie aldi tutti i consiglieri che approfitto per ringraziare con vero affetto – esordisce De-. Insieme ad Emanuele Capriotti abbiamo cresciuto un giovane cavaliere, il nostro Lorenzo Melosso, conducendo il sestiere alla vittoria del 18esimo Palio nell’agosto 2023. Grazie all’impegno dei ragazzi, dei responsabili e del coordinatore, abbiamo portato a casa il settimo Palio Sbandieratori e Musici nel 2022, ma anche podi e titoli sia negli assoluti che nei Giovanili.