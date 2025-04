Roma non si ferma all’alt dei carabinieri e prosegue la marcia a Cinecitta’ denunciato 18enne

fermato all'alt intimato da una pattuglia dei carabinieri della locale stazione, e ha proseguito la marcia a forte velocita'. Per questo, la scorsa notte, in via Raimondo Scintu nel quartiere Cinecitta' a Roma, un uomo di 18 anni Romano e' stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica. I militari lo hanno raggiunto e fermato, dopo aver tentato anche la fuga a piedi. Da un controllo e' emerso che l'uomo era privo di patente di guida e che il veicolo sul quale era a bordo e' risultato sotto sequestro amministrativo.

